Фильм "Аладдин" собрал более $86 млн в первый уик-энд, стал лидером американского проката

Фильм "Аладдин" режиссера Гая Ричи стал лидером проката в Северной Америке, собрав около $86,1 млн в свой первый уик-энд, по данным сайта Box Office Mojo.

С учетом длинных выходных в США к понедельнику сборы картины, одну из главных ролей в которой сыграл Уилл Смит, могут превысить $100 млн.

В международном прокате киноадаптация одноименного мультфильма собрала $121 млн главным образом за счет Китая, где сборы составили 18,7 млн. В России фильм заработал $6,4 млн.

Второе место в североамериканском прокате заняла третья часть кинофильма "Джон Уик" студии Lions Gate Entertainment Corp с Киану Ривзом в главной роли. Сборы картины составили $24,4 млн.

На третьей строчке расположилась экранизация комиксов Marvel "Мстители: Финал" с показателем $16,8 млн. Четвертое место занял фантастический фильм "Покемон. Детектив Пикачу" - $13,3 млн.