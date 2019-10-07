События

13:51 07.10.2019

"Джокер" возглавил американский прокат на минувших выходных

1 мин читать

Кинокартина "Джокер" режиссера Тодда Филлипса собрала $93,5 млн в первый уик-энд в Северной Америке, став безоговорочным лидером проката, по данным Comscore. Это самый успешный старт в истории для картины, вышедшей в прокат в октябре, пишет The Wall Street Journal.

За пределами США и Канады фильм заработал еще $140,5 млн.

Картина, ставшая победительницей Венецианского кинофестиваля, рассказывает историю одного из главных противников Бэтмена. При этом в ней отсутствуют масштабные спецэффекты, характерные для супергеройских фильмов, и ее жанр определяется скорее как "психологическая драма". Критики особо отмечают актерскую игру Хоакина Феникса, сыгравшего роль психически неуравновешенного комика, который впоследствии превратится в Джокера.

Некоторые зрители отмечали обилие сцен с насилием в фильме и опасались повторения трагедии 2012 года, когда в день премьеры фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в штате Колорадо Джеймс Холмс открыл в кинотеатре стрельбу и убил 12 человек. Представители студии Warner Bros. заявили, что действие "Джокера" происходит в вымышленной реальности и не может рассматриваться как призыв к насилию в реальном мире.

Второе место в североамериканском прокате на минувших выходных занял мультфильм "Эверест", третье - кинофильм по сериалу "Аббатство Даунтон".

Теги: #сша #кинопрокат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 07.10.2019
Министр энергетики США: Nord Stream 2 увеличит влияние России на внешнюю политику ЕС

Министр энергетики США: Nord Stream 2 увеличит влияние России на внешнюю политику ЕС

09:54 07.10.2019
Поставки газа из США помогли Европе сэкономить 8 млрд долларов в 2018 году - министр энергетики Пери

Поставки газа из США помогли Европе сэкономить 8 млрд долларов в 2018 году - министр энергетики Пери

08:58 07.10.2019
Военные США не будут участвовать в операции Турции на севере Сирии

Военные США не будут участвовать в операции Турции на севере Сирии

07:51 07.10.2019
Хантер Байден ежемесячно зарабатывал не менее $100 тыс. в украинской Burisma - Трамп

Хантер Байден ежемесячно зарабатывал не менее $100 тыс. в украинской Burisma - Трамп

06:36 07.10.2019
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону зону безопасности в Сирии

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону зону безопасности в Сирии

05:58 07.10.2019
Бизнесмены, связанные с Трампом и Джулиани, пытались сменить руководство украинской компании "Нафтогаз"

Бизнесмены, связанные с Трампом и Джулиани, пытались сменить руководство украинской компании "Нафтогаз"

04:08 07.10.2019
Трамп обвинил информаторов о телефонном звонке с президентом Украины в поддержке демократов

Трамп обвинил информаторов о телефонном звонке с президентом Украины в поддержке демократов

20:47 06.10.2019
Глава Минэнерго США просил Трампа позвонить Зеленскому и поговорить с ним об энергетике

Глава Минэнерго США просил Трампа позвонить Зеленскому и поговорить с ним об энергетике

18:15 06.10.2019
Американский телеканал сообщил о новом информаторе в "украинском скандале" в США

Американский телеканал сообщил о новом информаторе в "украинском скандале" в США

15:03 06.10.2019
Зеленский в интервью японскому СМИ вновь опроверг, что Трамп подталкивал его к расследованию против Байдена

Зеленский в интервью японскому СМИ вновь опроверг, что Трамп подталкивал его к расследованию против Байдена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минобороны: Боевики в понедельник 20 минут вели обстрел в районе Золотого – одного из участков разведения

Даты проведения саммита Нормандской четверки ещё нет – Пристайко

Разведение сил и средств на Донбассе в понедельник не начнется из-за обстрелов Петровского и Золотого несколько дней назад

Более 200 горняков эвакуировали из шахты в Торецке из-за пожара, ее работа приостановлена – ГСЧС

Прокуратура открыла производство по заявлению Саакашвили о его незаконном выдворении в Польшу

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны: Боевики в понедельник 20 минут вели обстрел в районе Золотого – одного из участков разведения

Глава МИД Беларуси анонсировал визит Лукашенко в ЕС до конца года

Нобелевскую премию по медицине дали за открытие механизма адаптации клеток к кислороду

Zagoriy Foundation вручил премию Teacher Prize учителю химии из Черниговщины

Зеленский поручил Кабмину отремонтировать дороги между Старобельском и Счастьем, а также между Северодонецком и Новоайдаром

Зеленский попросил Макрона продолжить поиски моряков затонувшего из-за шторма "Bourbon Rhode" – Пристайко

Даты проведения саммита Нормандской четверки ещё нет – Пристайко

Разведение сил и средств на Донбассе в понедельник не начнется из-за обстрелов Петровского и Золотого несколько дней назад

Начальник Генштаба, замглавы Нацполиции и представители Минобороны находятся в понедельник в Станице Луганской, Золотом и Петровском

Более 200 горняков эвакуировали из шахты в Торецке из-за пожара, ее работа приостановлена – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА