Новый фильм "Человек-паук" установил рекорд декабря по сборам в первый день в кинотеатрах AMC

Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в первый день после премьеры стали рекордными среди всех вышедших в декабре фильмов в американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, говорится в сообщении компании в пятницу.

Премьерный показ картины в США состоялся в четверг, фильм уже успели посмотреть 1,1 млн человек. Помимо рекорда для декабря, фильм занимает второе место в общем списке самых кассовых премьер, уступая лишь другому супергеройскому кино по вселенной Marvel "Мстители: Финал", вышедшему на экраны в 2019 году, по данным AMC.

В России премьера нового "Человека-паука" состоялась в среду, 15 декабря.

Акции AMC дешевеют на 3% в ходе предварительных торгов в пятницу. При этом с начала года капитализация компании, пользующейся особым вниманием частных инвесторов, взлетела более чем в 10 раз.