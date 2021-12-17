События

15:34 17.12.2021

Новый фильм "Человек-паук" установил рекорд декабря по сборам в первый день в кинотеатрах AMC

1 мин читать
Новый фильм "Человек-паук" установил рекорд декабря по сборам в первый день в кинотеатрах AMC

Кассовые сборы фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в первый день после премьеры стали рекордными среди всех вышедших в декабре фильмов в американской сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings, говорится в сообщении компании в пятницу.

Премьерный показ картины в США состоялся в четверг, фильм уже успели посмотреть 1,1 млн человек. Помимо рекорда для декабря, фильм занимает второе место в общем списке самых кассовых премьер, уступая лишь другому супергеройскому кино по вселенной Marvel "Мстители: Финал", вышедшему на экраны в 2019 году, по данным AMC.

В России премьера нового "Человека-паука" состоялась в среду, 15 декабря.

Акции AMC дешевеют на 3% в ходе предварительных торгов в пятницу. При этом с начала года капитализация компании, пользующейся особым вниманием частных инвесторов, взлетела более чем в 10 раз.

Теги: #сша #кинопрокат #сбор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 17.12.2021
Вашингтон видел предложения РФ о гарантиях безопасности, обсуждает их с НАТО - Псаки

Вашингтон видел предложения РФ о гарантиях безопасности, обсуждает их с НАТО - Псаки

10:50 17.12.2021
Проект бюджета США на 2022 год предусматривает помощь Украине на $756 млн - глава МИД

Проект бюджета США на 2022 год предусматривает помощь Украине на $756 млн - глава МИД

09:51 17.12.2021
Полиция получила ордер на исследование телефона американского актера Алека Болдуина

Полиция получила ордер на исследование телефона американского актера Алека Болдуина

05:48 17.12.2021
Законодатели США представили на рассмотрение сената резолюцию в поддержку независимой и демократической Украины

Законодатели США представили на рассмотрение сената резолюцию в поддержку независимой и демократической Украины

01:21 17.12.2021
Помощник госсекретаря США сообщила представителям НАТО о результатах поездок в Киев и Москву

Помощник госсекретаря США сообщила представителям НАТО о результатах поездок в Киев и Москву

00:17 17.12.2021
NASA назвало имена двух астронавтов, которые отправятся к МКС на корабле SpaceX Dragon в 2023 году

NASA назвало имена двух астронавтов, которые отправятся к МКС на корабле SpaceX Dragon в 2023 году

21:34 16.12.2021
США побуждают ЕС подготовить санкции против российских энергетических компаний и банков на случай вторжения РФ в Украину

США побуждают ЕС подготовить санкции против российских энергетических компаний и банков на случай вторжения РФ в Украину

20:37 16.12.2021
Американское оружие, военные технологии и разведданные помогают спасать жизни украинских военных – Кулеба

Американское оружие, военные технологии и разведданные помогают спасать жизни украинских военных – Кулеба

14:05 16.12.2021
Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

03:03 16.12.2021
Байден выдвинул кандидатуру дочери экс-президента США Кеннеди на пост посла в Австралии

Байден выдвинул кандидатуру дочери экс-президента США Кеннеди на пост посла в Австралии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля из Донбасса

В Киевской области во время конвоирования подсудимый напал на правоохранителей и сбежал, его поймали спустя несколько часов

В Москве требуют от НАТО отказаться от расширения Альянса и "ведения военной деятельности" на постсоветском пространстве

Возле пунктов пропуска с Польшей уже вторые сутки простаивает до 500 грузовиков

Украина может подать на Польшу в арбитраж из-за сокращения разрешений на автоперевозки - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам

Досрочного прекращения полномочий Рады не будет - Стефанчук

Суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля из Донбасса

В Киевской области во время конвоирования подсудимый напал на правоохранителей и сбежал, его поймали спустя несколько часов

Треть украинцев считает главными событиями 2021 года пандемию и вакцинацию - соцопрос

МАГАТЭ не располагает информацией о существовании тайных ядерных объектов в Иране

На северной окраине Киева открыт новый участок Большой Окружной дороги

В Москве требуют от НАТО отказаться от расширения Альянса и "ведения военной деятельности" на постсоветском пространстве

Возле пунктов пропуска с Польшей уже вторые сутки простаивает до 500 грузовиков

Участники акции у Рады снова заблокировали части дороги на улице Грушевского, один протестующий задержан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА