Экономика

13:06 17.12.2019

Кассовые сборы Disney с начала года превысили рекордные для киностудий $10 млрд

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Кассовые сборы Disney с начала года превысили рекордные для киностудий $10 млрд

Кассовые сборы киностудии Walt Disney с начала 2019 года превысили $10 млрд после того, как мультфильм "Холодное сердце-2" заработал в мировом прокате $1,032 млрд.

По данным MarketWatch, Disney стала первой киностудией, продемонстрировавшей такой результат за один год. Кинокомпания побила свой собственный рекорд 2016 года, когда её кассовые сборы составили $7,6 млрд после выхода фильмов "Первый мститель: Противостояние" и "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", а также мультфильма "В поисках Дори" и игрового ремейка мультфильма "Книга джунглей".

В этом году мультфильм "Холодное сердце-2" стал шестой картиной Disney, собравшей в прокате более $1 млрд, после фильмов "Мстители: Финал" ($2,798 млрд), "Король Лев" ($1,656 млрд), "Капитан Марвел" ($1,130 млрд), "Алладин" ($1,032 млрд) и мультфильма "История игрушек 4" ($1,074 млрд). Летом на картины Disney приходилось около половины продаж билетов в американских и канадских кинотеатрах. Их прокат позволил увеличить кассовые сборы по итогам летнего периода, которые иначе снизились бы на 2% к прошлому году.

В доходах Disney не учитываются сборы от проката фильма "Человек-паук: Вдали от дома" ($1,131 млрд), так как права на персонаж принадлежат компании Sony, несмотря на то, что фильм входит в принадлежащую Disney кинематографическую вселенную Marvel.

В пятницу на экраны выходит девятый фильм из саги Скайуокеров "Звёздные войны: Скайуокер. Восход", который может стать седьмой картиной Disney, собравшей в этом году более $1 млрд. По результатам предварительной продажи билетов, в первые выходные фильм может собрать около $205 млн.

С учётом сборов от проката фильмов "Люди Икс: Тёмный Феникс" ($252 млн) и "Ford против Ferrari" ($167 млн) производства кинокомпании 20th Century Fox, которую Disney приобрела в марте этого года за $71 млрд, мировые кассовые сборы киностудии уже приблизились к $12 млрд.

В этом году Disney также запустила сервис потокового вещания Disney+, на который, по некоторым данным, в первые 24 часа после запуска подписалось около 10 млн человек.

Однако, по мнению MarketWatch, в следующем году Disney вряд ли сможет повторить свой успех, поскольку у киностудии не запланировано выхода сиквелов, таких как "Холодное сердце-2", или заключительных эпизодов киноэпопей, таких как "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" и "Мстители: Финал". В марте 2020 года Disney выпустит игровой ремейк мультфильма "Мулан", в мае - фильм Marvel "Чёрная вдова", а в июле - приключенческую картину "Круиз по джунглям", вдохновленную одноимённым аттракционом из тематического парка Disney, с Эмили Блант в главной роли.

Теги: #кассовые_сборы #disney
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