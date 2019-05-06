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12:12 06.05.2019

Рубан вернулся в Украину еще до Пасхи – адвокат

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Рубан вернулся в Украину еще до Пасхи – адвокат

Экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вернулся на территорию Украины еще до Пасхальных праздников.

"Он вернулся в Украину еще до Пасхи", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Валентин Рыбин.

Ранее , 26 апреля в Генпрокуратуре сообщили, что освобожденный судом из-под стражи В.Рубан покинул территорию Украины.

Источник агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщил, что В.Рубан вылетел из Украины в Польшу 21 апреля.

Теги: #адвокат #рубан
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