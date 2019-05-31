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14:35 31.05.2019

Суд продолжит рассмотрение дела Савченко - Рубана 19 июня

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Суд продолжит рассмотрение дела Савченко - Рубана 19 июня

Заседание Броварского горрайонного суда Киевской области по делу в отношении народного депутата Украины Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана перенесено на 19 июня, сообщила помощник-консультант Савченко Ирина Юзик.

"Суд в Броварах. Есть Савченко, есть Рубан, "зрады" нет. Прокуроры снова начинают песню о мере пресечения, которую они уже успели заранее направить", - написала она на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Вместе с тем, по мнению Юзик, у прокуроров нет уверенности в своей позиции.

"Суд отложен на 19 июня 11.00", - сообщила она.

В свою очередь спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко написал на своей странице в Фейсбуке, что на подготовительное заседание в пятницу не явился защитник Рубана, в связи с чем коллегия судей поставила вопрос о переносе заседания.

"Учитывая необходимость безотлагательного решения вопроса о применении в отношении подозреваемых меры пресечения - соответствующие ходатайства были поданы в суд еще 7 мая - прокуроры в судебном заседании заявили ходатайство о привлечении бесплатного защитника для проведения судебного заседания. Коллегия судей в удовлетворении ходатайства в очередной раз отказала и перенесла подготовительное заседание на 19 июня 2019 года", - написал Лысенко.

Теги: #савченко #рубан #суд
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