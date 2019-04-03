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02:39 03.04.2019

Суд обязал Мангера надеть электронный браслет и сдать загранпаспорт

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Суд обязал Мангера надеть электронный браслет и сдать загранпаспорт

Шевченковский райсуд Киева принял решение надеть электронный браслет на председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и забрать у него загранпаспорт, сообщило "Громадское".

"Шевченковский райсуд Киева принял решение надеть электронный браслет на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, голову Херсонского облсовета Владислава Мангера и отнять у него загранпаспорта. Срок действия меры пресечения - 60 дней, до 1 июня", – говорится в сообщении на сайте "Громадское" в ночь на среду.

Кроме того отмечается, что суд отказал в ходатайстве прокурора об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей.

Сам подозреваемый заявил, что не удовлетворен решением суда и будет его обжаловать.

Судебное заседание длилось с 13:00 часов 2 апреля.

Ранее из процесса по избранию меры пресечения В.Мангеру удалили адвоката семьи Гандзюк Евгению Закревскую "потому что она является потерпевшей по другому делу".

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Е.Гандзюк скончалась.

28 января 2019 года отец погибшей советницы мэра Херсона Е.Гандзюк Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

31 января В.Мангер принял решение выйти из партии "Батькивщина" на время расследования дела об убийстве Е.Гандзюк. Он подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес в связи с делом Е.Гандзюк безосновательными и голословными. 1 февраля президиум политсовета партии "ВО "Батькивщина" удовлетворил заявление В.Мангера о приостановлении членства в партии на время расследования. 9 февраля Бюро Херсонской областной организации исключило В.Мангера из состава членов ВО "Батькивщина".

11 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что В.Мангеру объявлено о подозрении в организации убийства Е.Гандзюк.

15 февраля Шевченковский районный суд Киева избрал В.Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 марта с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день он вышел из СИЗО после внесения залога.

Теги: #мангер #гандзюк #украина #суд
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