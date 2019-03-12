Около трети больничных в 2018г выданы с нарушениями – Фонд соцстрахования

Около трети выданных в течение 2018 года листов нетрудоспособности, проверенных Фондом соцстрахования, были выданы с нарушениями Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности.

Как сообщает пресс-служба фонда, всего в течение 2018 года Фонд соцстрахования проверил 207,495 листов нетрудоспособности и выявил, что с нарушениями были выданы 31,481 тыс. больничных листов (27,3%).

В фонде подчеркивают, что аудит осуществляется с целью обеспечения целевого использования средств общеобязательного государственного социального страхования и предотвращение неправомерных выплат. В то же время проведение проверок осуществляется при наличии веских оснований и законных поводов.

Решение о назначении или отказе в назначении материального обеспечения принимает комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию предприятия на основании листа нетрудоспособности застрахованного лица.

Всего в течение 2018 года страхователи предоставили в фонд заявления-расчеты для финансирования почти 38 млн дней временной нетрудоспособности - на 5,7% больше, чем в 2017 году. Для финансирования матобеспечения по листам нетрудоспособности в 2018 году из бюджета Фонда соцстрахования было направлено около 11,5 млрд грн.