События

14:54 12.03.2019

Около трети больничных в 2018г выданы с нарушениями – Фонд соцстрахования

1 мин читать
Около трети больничных в 2018г выданы с нарушениями – Фонд соцстрахования

Около трети выданных в течение 2018 года листов нетрудоспособности, проверенных Фондом соцстрахования, были выданы с нарушениями Инструкции о порядке заполнения листка нетрудоспособности.

Как сообщает пресс-служба фонда, всего в течение 2018 года Фонд соцстрахования проверил 207,495 листов нетрудоспособности и выявил, что с нарушениями были выданы 31,481 тыс. больничных листов (27,3%).

В фонде подчеркивают, что аудит осуществляется с целью обеспечения целевого использования средств общеобязательного государственного социального страхования и предотвращение неправомерных выплат. В то же время проведение проверок осуществляется при наличии веских оснований и законных поводов.

Решение о назначении или отказе в назначении материального обеспечения принимает комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию предприятия на основании листа нетрудоспособности застрахованного лица.

Всего в течение 2018 года страхователи предоставили в фонд заявления-расчеты для финансирования почти 38 млн дней временной нетрудоспособности - на 5,7% больше, чем в 2017 году. Для финансирования матобеспечения по листам нетрудоспособности в 2018 году из бюджета Фонда соцстрахования было направлено около 11,5 млрд грн.

Теги: #соцстрахование #больничные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:45 16.01.2019
Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования на 2019г. с доходами и расходами в 23,3 млрд грн

Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования на 2019г. с доходами и расходами в 23,3 млрд грн

15:13 30.11.2018
Средний размер больничных выплат от Фонда соцстрахования за 9 мес. 2018г вырос на 33%

Средний размер больничных выплат от Фонда соцстрахования за 9 мес. 2018г вырос на 33%

12:08 29.11.2018
Минздрав планирует заменить бумажные больничные листы электронными уже в 2019г

Минздрав планирует заменить бумажные больничные листы электронными уже в 2019г

18:42 13.11.2018
Фонд соцстрахования Украины направил на реабилитацию по профилю сахарного диабета 76% детей застрахованных родителей

Фонд соцстрахования Украины направил на реабилитацию по профилю сахарного диабета 76% детей застрахованных родителей

18:40 27.07.2018
Фонд соцстрахования необоснованно потратил 20 млн грн на услуги IT-компании – Кива

Фонд соцстрахования необоснованно потратил 20 млн грн на услуги IT-компании – Кива

13:44 25.07.2018
Фонд соцстрахования с октября внедряет систему оперативного информирования о выплатах больничных

Фонд соцстрахования с октября внедряет систему оперативного информирования о выплатах больничных

18:23 20.06.2018
Илья Кива: Фонд соцстрахования потратил 500 млн грн за год на IT-обеспечение

Илья Кива: Фонд соцстрахования потратил 500 млн грн за год на IT-обеспечение

16:52 01.06.2018
Вопрос выписывания больничных листов частными медучреждениями и ФЛП может быть урегулирован до конца года

Вопрос выписывания больничных листов частными медучреждениями и ФЛП может быть урегулирован до конца года

16:05 15.02.2018
Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования-2018 с профицитом 1 млрд грн

Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования-2018 с профицитом 1 млрд грн

17:17 06.02.2018
Минсоцполитики и Минздрав запустят реестр электронных больничных листов

Минсоцполитики и Минздрав запустят реестр электронных больничных листов

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Здание НАБУ забросали яйцами, на организатора будет составлен админпротокол

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

Генпрокуратура расследует лишь одно производство по "Укроборонпрому", ведется служебная проверка возможного "слива" материалов дела

На Донбассе за 2018 год погибли 55 и ранены 224 мирных жителя – мониторинговая миссия ООН

УСБУ просит жителей Запорожской области сообщать о возможных попытках дестабилизации в преддверии выборов президента Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Неизвестный обстрелял здание суда в Киеве

В Україні майже третину лікарняних у 2018 році видано з порушеннями - Фонд соцстрахування

ГМС запустила чат-бот для консультации по оформлению документов и пользованию электронными сервисами миграционной службы

Здание НАБУ забросали яйцами, на организатора будет составлен админпротокол

Аваков упевнений, що "Нацдружини" не йтимуть на загострення ситуації на виборах

Аваков уверен, что "Нацдружины" не будут идти на обострение ситуации на выборах

МИД РФ своей нотой подтверждает прекращение действия Большого договора - Зеркаль

Боевики с полуночи один раз нарушили перемирие в зоне ООС

У правоохранителей Украины есть единая позиция по обеспечению честных выборов - Луценко

Луценко предостерегает членов избиркомов от выдачи бюллетеней лицам, находящимся за границей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА