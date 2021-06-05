События

01:12 05.06.2021

Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

1 мин читать
Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

Полный переход всех медицинских учреждений Украины на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября 2021, до 31 августа будет действовать переходная модель внедрения е-больничных, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Это означает, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать, как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности. Решение о виде документа, который выдается пациенту для подтверждения его факта временной нетрудоспособности будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Министр отметил, что приказ о "Некоторых вопросах формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведения их проверки" уже подписан и прошел экспертизу Минюста.

 "Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности, а работодатели уйдут от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный", - подытожил министр.

Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko

 

Теги: #больничные #украина #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:21 05.06.2021
Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов – министр юстиции

Коломойский и Порошенко попадают в реестр олигархов – министр юстиции

22:00 04.06.2021
АРМА заявило о нападении на замглавы агентства Павленко, его жизни ничего не угрожает

АРМА заявило о нападении на замглавы агентства Павленко, его жизни ничего не угрожает

19:00 04.06.2021
СБУ заблокировала кибератаку спецслужб РФ на компьютерные сети украинских органов власти

СБУ заблокировала кибератаку спецслужб РФ на компьютерные сети украинских органов власти

15:21 04.06.2021
Постоянная международная миссия медиа-мониторинга по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры начала работу

Постоянная международная миссия медиа-мониторинга по дезинформации относительно Украины и украинской диаспоры начала работу

11:26 04.06.2021
Вакцины против Covid-19 хватает, чтобы вакцинировать всех военнослужащих - Ляшко

Вакцины против Covid-19 хватает, чтобы вакцинировать всех военнослужащих - Ляшко

11:10 04.06.2021
Центры массовой вакцинации от COVID-19 начнут работу еще в семи городах Украины

Центры массовой вакцинации от COVID-19 начнут работу еще в семи городах Украины

20:17 03.06.2021
Зеленский благодарит Байдена за решение о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19

Зеленский благодарит Байдена за решение о дополнительных поставках в Украину вакцины от COVID-19

19:09 03.06.2021
Главы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели разговор

Главы МИД Украины и Афганистана впервые с 2008 года провели разговор

19:07 03.06.2021
Украина вошла в список стран, которым США предоставят вакцины от COVID-19

Украина вошла в список стран, которым США предоставят вакцины от COVID-19

15:31 03.06.2021
Минздрав Украины начал запись на вакцинацию против COVID-19 граждан с временно оккупированных территорий

Минздрав Украины начал запись на вакцинацию против COVID-19 граждан с временно оккупированных территорий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выплате компенсаций за катастрофу рейса PS752 должно предшествовать привлечение виновных к ответственности – МИД

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины – Данилов

СНБО проверит информацию о 134 гражданах Украины, находящихся под санкциями США, для принятия соответствующих решений – Данилов

ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний

26 добровольцев батальона "Айдар" получили УБД – пресс-служба президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Корабль Cargo Dragon компании SpaceX в субботу должен прибыть на МКС

Байден на встрече с Путиным не проявит слабости, но США хотят более стабильных отношений с РФ - Белый дом

Эрдоган сообщил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море

Трамп назвал блокирование Facebook своего аккаунта оскорблением всех американцев, голосовавших за него в 2020 году

Facebook заморозил аккаунты Трампа до января 2023 года

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Министры здравоохранения G7 договорились усилить координацию против будущих угроз и для экономии ресурсов

Реестр олигархов будет вести СНБО, в контролирующей институции над составителями списка потребности нет - Данилов

Выплате компенсаций за катастрофу рейса PS752 должно предшествовать привлечение виновных к ответственности – МИД

Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией части Грузии и Украины – Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА