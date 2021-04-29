Зеленский подписал закон о возобновлении выплаты больничных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1380-IX о социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности, который парламент принял 13 апреля текущего года.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, закон возвращает гражданам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (т.н. больничных).

"Из-за законодательной коллизии эти выплаты были отменены после внесения изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2 млн 500 тыс. человек. Закон, который подписал президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи", - говорится в сообщении.

Подписанным законом вносятся изменения в ст.22 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Документ вступает в силу с 30 июня - со дня вступления в силу закона "О реабилитации в сфере здравоохранения".