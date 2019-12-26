Медицина

14:39 26.12.2019

Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн - замминистра соцполитики

1 мин читать
Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн - замминистра соцполитики

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что введение системы электронных больничных листов сэкономит бюджету Фонда социального страхования от 1 до 4 млрд грн.

"Мы рассчитываем на сбережение, экономию бюджета Фонда социального страхования от 1 до 4 млрд грн в результате введения системы электронных больничных листов", - заявил Коваль в четверг на пресс-конференции в Министерстве социальной политики.

По его словам, это нововведение передано под его личный контроль, и система должна заработать уже с апреля 2020 года.

Теги: #е_документ #больничные #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:03 24.12.2019
Кабмин назначил замминистра здравоохранения

Кабмин назначил замминистра здравоохранения

11:55 24.12.2019
Минздрав обновил рекомендации по формированию потребности в лексредствах для регионов

Минздрав обновил рекомендации по формированию потребности в лексредствах для регионов

16:55 23.12.2019
Профильный комитет работает над двумя планами иммунизации населения – нардеп

Профильный комитет работает над двумя планами иммунизации населения – нардеп

13:40 23.12.2019
Минздрав предлагает ввести специализацию "врач паллиативной помощи"

Минздрав предлагает ввести специализацию "врач паллиативной помощи"

11:35 21.12.2019
Правительство Украины увеличило до шести число заместителей министра здравоохранения

Правительство Украины увеличило до шести число заместителей министра здравоохранения

10:09 20.12.2019
Кабмин уволил замминистра здравоохранения Качурец

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Качурец

18:01 19.12.2019
Украинцы в 2019г чаще всего лечили за границей онкологические и кардиологические заболевания – эксперты

Украинцы в 2019г чаще всего лечили за границей онкологические и кардиологические заболевания – эксперты

16:59 19.12.2019
Пациенты обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для АРВ-терапии, обвиняют Минздрав в срыве закупок

Пациенты обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для АРВ-терапии, обвиняют Минздрав в срыве закупок

15:40 19.12.2019
В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета

В Минобороны анонсировали введение электронного военного билета

10:27 19.12.2019
Минздрав обновил рекомендации по расчету потребности в лексредствах при бюджетных закупках

Минздрав обновил рекомендации по расчету потребности в лексредствах при бюджетных закупках

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

Пациентские организации требуют отправить в отставку Скалецкую

Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

ПОСЛЕДНЕЕ

EssilorLuxottica может приобрести крупнейшую украинскую сеть оптик "Люксоптика"

Ранняя диагностика новообразований для украинцев с апреля 2020г будет бесплатной и со всеми стандартами обезболивания - НСЗУ

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Более половины специализированных медучреждений подключились к ЭСЗ

Правительство Украины перераспределит средства для выплаты задолженности по зарплатам медработников

НСЗУ: 84,8% специализированных медучреждений уже автономизировались

Кабмин урегулировал ряд вопросов реализации программы реимбурсации стоимости лекарств

Украина может стать одним из мировых центров R&D – Филя Жебровская

Законопроект, вводящий "положение Болар", откроет ввоз в Украину лекарственных субстанций, позволит быстрее выводить на рынок генерики – Радуцкий

Рада упростила доступ к профильным медучреждениям военнослужащим, получившим инвалидность вследствие боевых действий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА