Введение электронных больничных листов сэкономит от 1 до 4 млрд грн - замминистра соцполитики

Заместитель министра социальной политики Олег Коваль заявил, что введение системы электронных больничных листов сэкономит бюджету Фонда социального страхования от 1 до 4 млрд грн.

"Мы рассчитываем на сбережение, экономию бюджета Фонда социального страхования от 1 до 4 млрд грн в результате введения системы электронных больничных листов", - заявил Коваль в четверг на пресс-конференции в Министерстве социальной политики.

По его словам, это нововведение передано под его личный контроль, и система должна заработать уже с апреля 2020 года.