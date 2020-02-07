Экономика

15:46 07.02.2020

AmCham призывает президента ветировать закон с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты

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AmCham призывает президента ветировать закон с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты

Американская торговая палата в Украине (American Chamber of Commerce, AmCham) призывает Президента Владимира Зеленского не подписывать закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (законопроект №1049) и вернуть его в Верховную Раду.

Согласно обнародованному заявлению AmCham, предложенная законопроектом №1049 торговая наценка является несвойственной для рыночной экономики и не соответствует многим международным обязательствам Украины.

"Мы обеспокоены законопроектом, который лишает компании права определять собственные цены, вводя принудительное распределение доходов от продажи табачных изделий между участниками рынка", - заявили в AmCham, отметив, что законопроектом определено торговую наценку для оптовой и розничной торговли.

Американская торговая палата приветствует инициативу правительства и президента, направленную на поиск решения не утверждать законопроект №1049.

"Мы поддерживаем меморандум, подписанный 12 декабря 2019 года, как положительный шаг к дальнейшему развитию честной и прозрачной конкуренции в отрасли, борьбы с незаконной торговлей и уклонением от уплаты налогов, а также обеспечению предсказуемости и прозрачности", - указали в AmCham.

Американская торговая палата призвала президента не подписывать законопроект №1049 и вернуть его в Верховную Раду.

"Абзац 2 раздела II заключительных и переходных положений должен быть исключен. Мы призываем органы государственной власти не допускать ухудшения инвестиционной привлекательности Украины и экономики в целом", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 12 декабря министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подписал меморандум с табачными компаниями "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" о намерениях по поддержке прозрачности и конкуренции на рынке.

Ранее эти компании заявляли, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта с нормой о государственном регулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

Раде 4 февраля не хватило голосов для отмены решения о принятии во втором чтении законопроекта №1049, в тот же день он был возвращен с подписью председателя Верховной Рады, а 5 февраля направлен на подпись президенту.

Теги: #соцстрахование #взносы #налоги #закон #amcham
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