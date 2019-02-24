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07:04 24.02.2019

Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили "Варта"

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Морские пехотинцы получили современные бронеавтомобили "Варта"

Современные бронеавтомобили "Варта" поступили на вооружение в отдельный десантно-штурмовой батальон морской пехоты, заявили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Военнослужащие Центральной автомобильной базы хранения и ремонта в Хмельницкой области, передали представителям отдельного десантно-штурмового батальона морской пехоты 15 специализированных бронированных автомобилей отечественного производства "Варта", – сказано в сообщении на сайте ведомства пятницу.

В министерстве отметили, что разработки украинского ОПК станут на вооружение морских пехотинцев и усилят их огневую мощь и мобильность при выполнении боевых задач в составе сил и средств, привлекаемых к проведению операции Объединенных сил.

"У нас уже есть определенный опыт эксплуатации этих бронированных гигантов. Надеемся, что во время выполнения боевых задач на линии разграничения, они значительно усилят возможности морских пехотинцев", – отметил главный сержант взвода морской пехоты старший сержант Василий Бабийчук, участник боевых действий на Донбассе.

Теги: #армия #украина #бронеавтомобили
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