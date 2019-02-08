Злоумышленники рассылают вирус с использованием e-mail украинского госоргана, - Госспецсвязи

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает об использовании злоумышленниками электронного ящика украинского госоргана (gov.ua) в фишинговой рассылке с упоминанием Министерства экономического развития и торговли.

"Фишинговая рассылка электронной почты со скомпрометированного ящика государственного учреждения (gov.ua), с вложением, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением", - отмечается в сообщении Госспецсвязи в Facebook.

В теме письма злоумышленники указывают "Информация о программе Минэкономразвития"; во вложении – файл "КМУ база даних.zip".

В Госспецсвязи предупреждают о необходимости обращать внимание на имя электронной почты, даже если оно кажется легитимным.

В ведомстве также напомнили о фишинговой атаке с использованием вложения "Архів листування російської терористки М.Колєди.exe", приходящей на почтовые адреса украинских госорганов.

Как сообщалось, недавно Киберполиция заблокировала работу более 50 пиратских сайтов, которые создал и администрировал 35-летний киевлянин.