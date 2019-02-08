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12:48 08.02.2019

Карлос Гон заплатит Версалю за роскошную свадьбу и день рождения жены

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Карлос Гон планирует возместить Версальскому дворцу расходы на его свадьбу и день рождения жены, которые отмечались на территории дворца, заявила в пятницу представитель его семьи Девон Спёрджен.

Накануне компания Renault SA, которой он ранее руководил, сообщила, что К.Гон мог неправомерно использовать спонсорское соглашение с Версалем.

Бывший топ-менеджер Renault и Nissan третий месяц находится в заключении в Токио по обвинениям в занижении данных о полученном вознаграждении в регуляторной отчетности. Он продолжает настаивать на своей невиновности.

Предложение выплатить возмещение в размере 50 тыс. евро было направлено Версальскому дворцу через французского адвоката К.Гона.

У Renault был спонсорский договор с Версалем на 2,3 млн евро, одним из условий которого была возможность использования помещений и территории дворца для проведения различных корпоративных мероприятий. Сейчас автомобильный концерн проводит проверку, пытаясь понять, нарушил ли К.Гон условия договора.

Теги: #nissan #renault #гон
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