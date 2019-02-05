События

16:41 05.02.2019

В Окружном админсуде пояснили, что отстранили Супрун из-за двойного гражданства и превышения ею срока пребывания в статусе и.о.

2 мин читать
В Окружном админсуде пояснили, что отстранили Супрун из-за двойного гражданства и превышения ею срока пребывания в статусе и.о.

В Окружном административном суде г.Киева пояснили, что приняли решения о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.

Как сообщает во вторник пресс-служба Окружного админсуда г.Киева, суд рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданное народным депутатом Игорем Мосийчуком, и частично удовлетворил его.

В частности, суд определил запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины У.Супрун совершать "любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". "В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра", - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что свое решение суд мотивировал "наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Украины полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года).

"При этом судом было установлено, что за пределами этого срока первый заместитель министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия министра здравоохранения Украины, которые были ей предоставлены по поручению такого министра. В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют", - пояснили в суде.

Кроме того, как сообщается, суд учел доводы истца И.Мосийчука о том, что в 2015 году У.Супрун получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине существует единое гражданство.

В Окружном административном суде г.Киева напомнили, что суд открыл производство по административному делу по иску И.Мосийчука к и.о. министра здравоохранения Украины У.Супрун об отсутствии у нее полномочий министра.

Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что проводит консультации с юристами относительно определения Окружного админсуда г.Киева о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра.

В свою очередь Кабинет министров Украины выразил обеспокоенность решением Окружного админсуда г.Киева об отстранении У.Супрун от исполнения обязанностей министра и заявил о намерении обжаловать его в установленном порядке

Теги: #супрун #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:07 05.02.2019
Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Н.Савченко на 11 февраля

Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Н.Савченко на 11 февраля

17:01 05.02.2019
Дело о ДТП с участием артистов "Дизель шоу" направлено в суд – полиция

Дело о ДТП с участием артистов "Дизель шоу" направлено в суд – полиция

15:55 05.02.2019
В посольстве Швейцарии обеспокоены возможными негативными последствиями для реформы системы здравоохранения в Украине из-за решения суда относительно Супрун

В посольстве Швейцарии обеспокоены возможными негативными последствиями для реформы системы здравоохранения в Украине из-за решения суда относительно Супрун

15:49 05.02.2019
Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

Кабмин обжалует решение суда о запрете Супрун исполнять обязанности министра

15:23 05.02.2019
Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

Кабмин обеспокоен решением суда об отстранении Супрун и будет добиваться его отмены – заявление

15:00 05.02.2019
Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро

Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро

14:54 05.02.2019
Розенко не видит оснований для отстранения Супрун от должности и.о. главы Минздрава

Розенко не видит оснований для отстранения Супрун от должности и.о. главы Минздрава

14:48 05.02.2019
Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

13:45 05.02.2019
Посол Великобритании обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения судебного запрета Супрун

Посол Великобритании обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения судебного запрета Супрун

12:58 05.02.2019
Админсуд по иску "радикала" запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава – Ляшко

Админсуд по иску "радикала" запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава – Ляшко

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

Действия бывшего военного руководства, приведшие к снижению обороноспособности страны, могут быть квалифицированы как госизмена – Луценко

Госпогранслужба Украины ведет переговоры о закупке 22 французских патрульных кораблей и возводит башни на побережье Азова

Несколько районов Бердянска вновь остались без воды из-за дальнейшего обвала коллектора

В Софии Киевской проходит церемония интронизации главы ПЦУ митрополита Епифания

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ скрывает истинное состояние здоровья политзаключенного Бекирова и нарушает его права – Денисова

Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

Число погибших в ДТП вблизи КПВВ "Марьинка" увеличилось

Столкновение двух легковушек неподалеку от КПВВ "Марьинка", есть жертвы

Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении в невыплате зарплаты работникам на более 11 млн грн

Лондон потратил более 45 тыс. фунтов на распечатку соглашения с ЕС, которое отверг парламент

На выезде из Киева водитель грузовика врезался в платформу военного тягача

Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

"Румынское сообщество Украины" намерено требовать признания румынского нацменьшинства коренным населением

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА