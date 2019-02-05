Политика

12:58 05.02.2019

Админсуд по иску "радикала" запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава – Ляшко

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Админсуд по иску "радикала" запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава – Ляшко

Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

"Админсуд по нашему иску запретил Уляне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев – высшая ценность. За это и боремся", - написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Он также обнародовал копию данного определения суда от 5 февраля 2019 года.

В мотивировочной части определения суда указывается, что И.Мосийчук направил в Окружной административный суд г.Киева иск, в котором просит суд установить отсутствие у У.Супрун предусмотренных законодательством компетенций (полномочий). В связи с этим суд 14 января 2019 года отрыл производство в административном деле.

Кроме того, И.Мосийчук 1 февраля подал в суд заявление об обеспечении административного иска путем установления запрета У.Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию компетенций (полномочий) исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины.

"Истец в ходатайстве ссылается на очевидную противоправность действий Супрун Уляны Надежды на должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины, поскольку ее назначение на указанную должность в установленном порядке компетентным органом совершено не было", - сказано в мотивировочной части определения суда.

Суд частично удовлетворил заявление И.Мосийчука об обеспечении административного иска.

"Запретить первому заместителю министра здравоохранения Супрун Уляне Надежде предпринимать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения", - сказано в резолютивной части определения.

Данное определение подлежит немедленному исполнению. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции на протяжении 15 дней.

Теги: #ляшко #решение #супрун #суд #минздрав
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