Болтон обещает гумпомощь для Венесуэлы и призывает Мадуро "уйти с дороги"

США намерены направить гуманитарную помощь в Венесуэлу по запросу оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом этой латиноамериканской страны, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

"В соответствии с просьбой временного президента Хуана Гуайдо и после консультаций с его представителями США соберут и доставят гуманитарную помощь: лекарства, хирургические инструменты и пищевые добавки для народа Венесуэлы", - написал он в Twitter.

Дж.Болтон также в очередной раз призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти. "Настало время для того, чтобы Мадуро ушел с дороги", - отметил он.