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07:38 04.02.2019

Болтон обещает гумпомощь для Венесуэлы и призывает Мадуро "уйти с дороги"

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Болтон обещает гумпомощь для Венесуэлы и призывает Мадуро "уйти с дороги"

США намерены направить гуманитарную помощь в Венесуэлу по запросу оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом этой латиноамериканской страны, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

"В соответствии с просьбой временного президента Хуана Гуайдо и после консультаций с его представителями США соберут и доставят гуманитарную помощь: лекарства, хирургические инструменты и пищевые добавки для народа Венесуэлы", - написал он в Twitter.

Дж.Болтон также в очередной раз призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти. "Настало время для того, чтобы Мадуро ушел с дороги", - отметил он.

Теги: #венесуэла #сша #гумпомощь
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