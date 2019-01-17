Совет ЕС обсудит 21 января план действий против дезинформации

На заседании Совета ЕС по иностранным делам 21 января в Брюсселе состоится дискуссия по плану действий против дезинформации, представленному Еврокомиссией и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини 5 декабря 2018 года, сообщается в подготовительных материалах к совету.

"Согласно заключениям Европейского совета от июня 2018 года, этот план предусматривает действия, которые предпримет ЕС в сотрудничестве с государствами-членами, чтобы ответить на вызов дезинформации", - сказано в документе, распространенном в четверг Советом ЕС.

В нем отмечается, что Совет ЕС по общим вопросам уже обсуждал борьбу с дезинформацией на заседании 8 января 2019 года, особенно сосредоточившись на проведении предстоящих в мае европейских выборах.

Как объяснил в четверг в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник, знакомя журналистов на условиях анонимности с повесткой предстоящего Совета ЕС по иностранным делам, на заседании Совета по общим вопросам разговор шел "больше о внутренних аспектах угрозы дезинформации".

"На этот раз внимание будет особенно сосредоточено на внешних аспектах действий против дезинформации", - сказал функционер ЕС.

Речь, по его словам, пойдет об улучшении идентификации дезинформации и ее источников, усилении соответствующих ресурсов Евросоюза, обмене опытом между государствами-членами и институтами ЕС, возможностях совместно противостоять кампаниям дезинформации, когда таковые будут выявлены.

Отвечая на вопросы, он сообщил, что идея плана в том, чтобы определиться с организацией - кто что делает, какова система взаимного быстрого оповещения, как создавать партнерства с международными и региональными организациями, устанавливать контакты с соседними третьими странами.

При этом собеседник СМИ подчеркнул важность уже существующего партнерства ЕС с НАТО, особенно в области кибербезопасности.