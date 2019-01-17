Кучма: Горбулин - человек высокого интеллекта, ума, профессионализма

Первый вице-президент Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин всегда был очень активным человеком и в технике, и в политике, и в культуре, отмечает второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма по случаю 80-летнего юбилея В.Горбулина.

В комментарии телеканалу ICTV Л.Кучма рассказал, что знает В.Горбулина с 1961 года. "Я очень близко был знаком с его семьей - и с родителями, и женой Валентиной, дай Бог и ей здоровья. Часто встречались в неофициальных ситуациях. Компанейский человек… Человек высокого интеллекта, высокого ума, высокого профессионализма. Вот это дало ему возможность быть замеченным на всех ступенях украинской политики", - отметил он.

В 1992 году первый президент Леонид Кравчук назначил В.Горбулина генеральным директором Национального космического агентства Украины. Тогда же была утверждена космическая программа независимого государства.

В своем комментарии Л.Кучма акцентировал роль В.Горбулина в становлении космической отрасли независимой Украины, особо отметив его личный вклад в международную программу "Морской старт". "В те годы действительно развивалась вся космическая отрасль… И его заслуга была в этом плане огромная", - отметил он.

"Надо было топать по всем кабинетам, в том числе, принимая во внимание то ужасное финансовое состояние, и Владимиру Павловичу удавалось достаточно иметь средств для того, чтобы мы не остановились… Можно было тогда бросить ракетно-космическую отрасль, сказать: ладно, она нам не нужна. Но мы находили выход. И Владимир Павлович, как один из столпов этой политики, делал все возможное и невозможное для того, чтобы мы не остались на обочине", - подчеркнул Л.Кучма.

Уже в свою первую президентскую каденцию Л.Кучма назначил В.Горбулина первым секретарем Совета национальной безопасности и обороны. "Мне хотелось иметь такие кадры поближе… На его плечах - разработка всех программ национальной безопасности, развитие армии нашей и много-много проблем, которые с этим связанные. Так что мне кажется, что он сделал в Украине намного больше, чем о нем вспоминают. Я знал, кто такой Владимир Павлович Горбулин, я знал, что на него можно положиться в любой ситуации", - отметил он.