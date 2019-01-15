ЕС продолжит инвестировать в миротворческую деятельность ООН - Могерини

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что, с точки зрения Евросоюза, многосторонность и миротворчество являются единственным способом решения многих сложных проблем, стоящих перед миром в настоящее время.

"Сегодня некоторые считают, что многосторонность и миротворчество могут быть устаревшими, что они принадлежат истории и, в частности, возможно, относятся к 1990-м годам. Но многосторонность и поддержание мира, вероятно, более необходимы сейчас, чем в 1990-х годах", - сказала глава дипломатии ЕС, выступая во вторник в Гааге на мероприятии, посвященном миротворческой деятельности ООН.

"По крайней мере, мне так представляется, если оглянуться вокруг: возьмем конфликты на востоке Украины, в Сирии, в Йемене", - добавила Ф.Могерини.

Она продолжила, что путь к миру труден и долог, но в какой-то момент всем этим странам может понадобиться миротворческая миссия, которая будет создана в многосторонних рамках ООН, и Европейский союз, полагает Ф.Могерини, скорее всего, должен был бы сыграть в этом ключевую роль, помогая ООН.

"Это европейский путь к миру и безопасности, а также путь Организации Объединенных Наций, поэтому для нас так очевидно быть естественными партнерами повсюду в мире. Я не могу найти в мире партнера, более естественного для нас, европейцев, чем Организация Объединенных Наций. Мы дополняем друг друга, мы разные, но мы работаем как раз для достижения одних и тех же целей. Назовем лишь несколько: мир, безопасность, устойчивое развитие, права человека", - объяснила глава европейской дипломатии.

"Мы будем продолжать инвестировать особенно в миротворческую деятельность ООН. Это согласуется с нашими ценностями и, как мы полагаем, отвечает нашим общим интересам", - пообещала Ф.Могерини.

Она привела примеры ряда инициатив ЕС в этой области, в частности, решение обеспечить возможность развертывания полномасштабной гражданской миссии всего за один месяц, чтобы действовать быстрее. О такой системе только мечтают в ООН, но она считает, что ЕС способен это сделать. И Евросоюз создаст центр передового опыта по управлению гражданскими кризисами.

Кроме того, Ф.Могерини напомнила о своем предложении создать Европейский фонд мира для улучшения финансирования миссий ЕС, а также для улучшения финансирования обучения и оснащения партнеров и помощи операциям по поддержанию мира партнерскими организациями.

"Это, опять же, может быть полезным для финансирования миротворческой деятельности ООН с нашей стороны", - отметила высокий представитель ЕС.