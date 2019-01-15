Произведения Матисса, Уорхола, Пикассо и Шагала выставят на торгах Phillips

Аукционный дом Phillips на первых торгах 2019 года в Лондоне выставит 290 лотов общей суммой в 2 миллиона фунтов - среди них работы Анри Матисса, Пабло Пикассо, Марка Шагала и других.

"Мы рады объявить о первом аукционе Phillips в 2019 году, который состоится 24 января в Лондоне. На дневных и вечерних торгах "Авторских тиражных работ" будут представлены работы Анри Матисса, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Энди Уорхола и других. Всего будет выставлено 290 лотов общей суммой 2 млн фунтов", - сообщили "Интерфаксу" в аукционном доме во вторник.

Там рассказали, что одним из топ-лотов станет "Сувенир" Герхарда Рихтера. Он оценивается в 50-70- тыс фунтов и был приобретен нынешним владельцем в 1995 году.

С молотка также уйдут работа американского скульптора, представителя минимализма Дональда Джадда (эстимейт 150-200 тыс фунтов), "Доброта" Дэмиена Хёрста (20-30 тыс фунтов), "Маска" Анри Матисса (5-7 тыс фунтов), "Фавн с ветвями" Пабло Пикассо (10-15 тыс фунтов) и полотно Марка Шагала "Весна. Цикл "Дафнис и Хлоя" (15-20 тыс фунтов).

Отдельно эксперты обращают внимание на произведения Энди Уорхола, среди которых серия трафаретных отпечатков с Владимиром Лениным (1987 года).

В этой работе отражается интерес художника к разнице между политиками и знаменитостями, которых мастер часто живописал. Полотно оценивается в 40-60 тыс фунтов. А его же "Бунтарь без причины (Джеймс Дин)" - в 55-75 тыс фунтов.