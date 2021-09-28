Экономика

11:03 28.09.2021

Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

1 мин читать
Газпром полностью прекратил продажи газа на своей электронной площадке на 2022г

"Газпром экспорт" убрал из расписания торгов на своей Электронной торговой платформе все контракты на 2022 год.

Ранее, после решения германского суда, постановившего не освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС (что может задержать запуск магистрали), из перечня доступных контрактов исчезли предложения на первый квартал и весь 2022 год.

В графике торгов на прошлую неделю стояли контракты в один клик на 2023 год и аукционы на зиму 2022/23. В графике на неделю с 27 сентября по 1 октября остался только контракт на 2023 год.

Впрочем, на площадке последние продажи на зиму 2022/23 были осуществлены 7 сентября, а далее заключались только сделки на 2023 год.

Всего с 1 по 24 сентября на ЭТП "дочки" "Газпрома" продано 926 млн куб. м газа после 1,008 млрд кубометров в августе. С начала 2021 года продажи достигли 7,066 млрд кубометров.

Теги: #торги #газ #газпром #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:25 28.09.2021
Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

Посол Украины вызван в МИД Венгрии из-за позиции Киева по сделке между Будапештом и Газпромом

11:22 28.09.2021
МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

МИД Украины вызывает посла Венгрии из-за соглашения с "Газпромом" – Николенко

10:52 28.09.2021
Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

Поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" досрочно снизился до уровня октябрьского бронирования

09:30 28.09.2021
Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

16:12 27.09.2021
Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с Газпромом, предостерегла Киев от вмешательства в свои внутренние дела

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с Газпромом, предостерегла Киев от вмешательства в свои внутренние дела

14:07 27.09.2021
Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины, переносит заседание межправкомиссии и обратится в ЕК – МИД

Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины, переносит заседание межправкомиссии и обратится в ЕК – МИД

13:46 27.09.2021
Транзит российского газа через Украину должен продолжаться - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

Транзит российского газа через Украину должен продолжаться - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

19:00 24.09.2021
Немецкая Deutsche Energiepool прекратила поставки газа клиентам из-за роста цен

Немецкая Deutsche Energiepool прекратила поставки газа клиентам из-за роста цен

10:30 24.09.2021
Шмыгаль: К отопительному сезону страна готова

Шмыгаль: К отопительному сезону страна готова

11:59 23.09.2021
Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

Кличко: Правительство должно зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений на уровне 11,2 грн за 1 куб.м

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000/тыс. куб. м после нового рывка цен в Азии

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

Минэкономики ожидает инфляцию около 10% в 2021г и отмечает малую эффективность регулирования ее учетной ставкой

Шмыгаль: К отопительному сезону страна готова

Польша добилась участия в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ надеется на продление программы с МВФ на 6-9 месяцев

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза", обновил правление компании

Blackstone продаст казино и отель в Лас-Вегасе за $5,65 млрд

"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

Поддержка предпринимателей является фундаментом экономического развития – нардеп Рудык

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

Рост рынка табачных изделий для нагрева остановился после его увеличения на 80% в 2020 г. из-за повышения акциза – гендиректор "Филип Моррис"

Bees Airline c 14 октября начнет летать из Киева в Одессу

Всемирный банк ставит условием поддержки модернизации ОГТСУ работу с водородом

Представители экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго в суде сообщили о его проживании в Дубаи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА