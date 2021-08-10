Экономика

14:16 10.08.2021

ФГВФЛ продал главный офис ВТБ Банка в центре Киева "Дипробудмашине" Григорьева

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ФГВФЛ продал главный офис ВТБ Банка в центре Киева "Дипробудмашине" Григорьева

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) со второй попытки продал на аукционе "Прозорро.Продажи" главный офис ВТБ Банка, расположенный на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Т.Шевченко в центре Киева, ЧАО "Дипробудмашина" бизнесмена Вадима Григорьева за 294,3 млн грн.

Согласно информации в системе, торги по английской модели состоялись во вторник. Стартовая цена лота составила 279,9 млн грн.

Конкурентами "Дипробудмашины" были ООО "Форчунер Риелти" и ООО "Электронные торговые технологии".

Согласно описанию лота, 8-этажное офисное здание премиум-класса имеет подземный паркинг, два лифта. Оснащено современными инженерными системами и автономным электроснабжением.

Как сообщалось, первая попытка продажи главного офиса ВТБ Банка состоялась 6 июля по цене 400 млн грн, однако безуспешно. Для повторных торгов ФГВФЛ снизил цену почти на 30%.

ВТБ банк (ранее – банк "Мрия") основан в 1992 году. Его основным акционером являлся российский ВТБ.

Национальный банк Украины (НБУ) 18 декабря 2018 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ банка.

Теги: #торги #фгвфл #недвижимость #втб_банк
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