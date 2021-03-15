Госгеонедр сняла с аукциона вызвавший социальную напряженность Азовский участок с рудопроявлениями циркония - СМИ

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины сняла с продажи специальное разрешение на пользование недрами Азовского участка с рудопроявлениями циркония.

Как сообщил руководитель Никольского поселкового совета Василий Митько местному изданию "Приазовский рабочий", из Госгеонедр получен официальный ответ, в котором говорится о снятии участка с залежами циркония с аукциона на геологоразведку с последующей разработкой.

В документе, подписанном главой Госслужбы Романом Опимахом, в частности, говорится: "Сообщаем, что в соответствии с пунктом 35 порядка приказом Госгеонедр от 18.02.2021 № 167 лот № UA-PS-2021-02-18-000130-1 по продаже специального разрешения на пользование недрами с Азовским рудопроявлением снят с продажи в системе электронных торгов и присвоен статус такого, который отменен".

Вместе с тем, СМИ отмечает, что в ответе ведомства не говорится, что Азовский участок окончательно снят с аукциона, а не только в этом году. Между тем громада и местная власть добиваются окончательного решения – полного запрета разработки залежей циркония - как сейчас, так и в будущем.

"Точка в истории не поставлена. Нет гарантии того, что Азовский участок не выставят на аукцион через год или два", - констатирует Митько, которого цитирует газета, и добавляет, что громада не позволит разрабатывать месторождение.

Ранее агентству "Интерфакс-Украина" в Госгеонедр заявляли, что не смогли провести аукцион по продаже специального разрешения на пользование недрами Азовского участка с рудопроявлениями циркония, уточнив, что аукцион не был отменен, но на конкурс не поступило две и более заявок, поэтому тендер не состоялся.

На электронный аукцион был выставлен лот со специальным разрешением на пользование недрами - Азовский участок в Никольском районе Донецкой области с рудопроявлениями циркония.

Вид пользования недрами и срок, на который предоставлялось разрешение: геологическое изучение, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений основных полезных ископаемых - циркониевых и редкоземельных руд и сопутствующих полезных ископаемых - полевого шпата и песка, сроком на пять лет.

Стартовая цена лота была определена в размере 4,226 млн грн без НДС.

Жители Никольского района Донецкой области были обеспокоены возможным нанесением ущерба окружающей среде в случае открытой разработки выставленного на аукцион 15 февраля текущего года Азовского участка с рудопроявлениями циркония. В частности, жителей поселка Никольское провели акцию против добычи циркония на территории их общины, так как, по их мнению, буровзрывные работы могут повысить тектоническую активность и привести к появлению радиоактивной пыли.

По словам председателя Никольской объединенной территориальной громады Василия Митько, пласт циркония размером около 40 га находится в 1,5 километрах от поселка. Территория этих земель находится в частной собственности местных жителей.

В свою очередь председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко на брифинге в Краматорске 4 февраля заверил, что в вопросе Азовской участка с рудопроявления циркония решающим будет решение громады.

Глава ДОГА отметил, что обсудил вопрос об Азовском участке с министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Романом Абрамовским и председателем Госгеонедр Романом Опимахом: "Не будет никакой добычи открытым способом. Это максимально достоверная информация", - подчеркнул Кириленко.

Глава обладминистрации напомнил, что в соответствии с процедурой оценки воздействия на окружающую среду обязательно должны быть проведены общественные слушания.

Вместе с тем, несколько местных советов Донецкой области направили обращения в Кабинет министров Украины, Минприроды, Госгеонедр и главе ДонОГА по вопросу отмены аукциона на пользование недрами Азовского участка, расположенного возле поселка Никольское, которое входит в природно-заповедный фонд Украины.

Ранее глава Госгеонедр представил 30 инвестобъектов - участков с залежами цветных, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. По его словам, будут выставляться на аукционы объекты редкоземельных и редких металлов - тантал, ниобий, бериллий, цирконий, скандий. Редкие и редкоземельные металлы обнаружены в комплексных месторождениях и рудопроявлениями в пределах Украинского щита. Цирконий и скандий сосредоточены в россыпных и коренных месторождениях в значительных объемах, их добыча не ведется. Запасы оксида тантала (Ta2O5,) ниобия, бериллия учитываются на шести месторождениях, добыча осуществляется на двух.