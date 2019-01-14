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12:25 14.01.2019

Апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 27 января – адвокат

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Апелляционный суд оставил Вышинского под арестом до 27 января – адвокат

Апелляционный суд Херсонской области оставил в силе решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в государственной измене руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому до 27 января.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Андрей Доманский, на заседании в понедельник апелляционный суд отклонил жалобы адвокатов на решение Херсонского городского суда о продление К.Вышинскому срока ареста до указанной даты.

Как сообщалось, украинские правоохранители задержали К.Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #вышинский #суд
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