Боевики с полуночи в субботу обстреляли позиции украинских войск вблизи Павлополя на Донецком направлении - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 12.00 противник один раз обстрелял опорные пункты наших войск неподалеку Павлополя на Донецком направлении. С 8.50 на протяжении почти 40 минут оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра", - говорится в сообщении Минобороны.

Потерь в рядах объединенных сил с начала суток нет, ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями.