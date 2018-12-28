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19:29 28.12.2018

Госпогранслужба продолжает проводить контроль, уточняя цель визита в Украину мужчин из РФ – Слободян

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Украинские пограничники после завершения действия военного положения в Украине продолжают уделять особое внимание въезжающим в страну граждан Российской Федерации, заявил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии интернет-изданию "Гордон" в пятницу.

"Военное положение не продлили – значит, угроза вторжения российских войск снизилась. Тем не менее, вопрос обеспечения безопасности на границе по-прежнему актуален. Поэтому мы продолжаем охранять границу в усиленном режиме. Используя опыт военного положения, осуществляем повышенный контроль въезда иностранцев в Украину. Особое внимание мы уделяем въезжающим в Украину гражданам 70 стран из перечня миграционного риска. Россия тут на первом месте. Запрет на въезд мужчинам из РФ снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину. После этого принимается решение о целесообразности их въезда в нашу страну", – сказал он.

Спикер Госпогранслужбы Украины подчеркнул, что гражданам РФ, помимо загранпаспорта, могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель визита в Украину.

"Например, если человек едет в Украину для участия в каких-то культурных или спортивных мероприятиях, и никогда не нарушал украинское законодательство при въезде в оккупированный Крым, то мы принимаем положительное решение. Законодательство не менялось ни до военного положения, ни после него. Основанием для въезда в Украину для россиян является заграничный паспорт гражданина РФ. Но с учетом угроз, исходящих от России, наши пограничники могут проводить контроль второй линии, чтобы выяснять все подробности и обстоятельства. Поэтому человеку могут потребоваться и другие документы, подтверждающие цель его визита", – отметил О.Слободян.

Теги: #слободян
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