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11:45 14.03.2019

Украинские пограничники не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ из-за посещения аннексированного Крыма

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Украинские пограничники не пустили на выборы канадского журналиста с гражданством РФ из-за посещения аннексированного Крыма

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну одного журналиста с гражданством РФ на выборы президента из-за посещения аннексированного Крыма, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Гражданин РФ, который постоянно проживает в Канаде и работает там на одном из телеканалов. Они получили аккредитацию от ЦИК, но в ходе детального общения на линии государственной границы мы выяснили, что он нарушал законодательство Украины и посещал Крым через закрытые пункты пропуска, поэтому мы отказали в пересечении границы", - рассказал спикер погранведомства на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, журналисту также запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Теги: #слободян #канада #россия #украина #оос #выборы #журналист #крым
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