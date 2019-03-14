Охрана границ Украины будет усилена со следующей недели, 1 марта возобновлены работы по обустройству границы с РФ - Слободян

Пограничники увеличат личный состав более чем на четверть для охраны государственной границы Украины в период выборов, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"В течение марта Госпогранслужба осуществляет меры по усиленной охране границы в связи с подготовкой и проведением выборов президента. Активная фаза подготовки начнется уже на следующей неделе... Количество людей приблизительно увеличилась на 25-30% в зависимости от участков. Конечно, приоритетом является граница с РФ, центральный сегмент украино-молдавской границы и админграница с Крымом", - сказал О.Слободян на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, усиление мер происходит также и в аэропортах, а также на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения. "Будут выставлены дополнительные контрольные посты, в состав которых войдут как пограничники, так и представители Нацполиции", - рассказал спикер Госпогранслужбы.

При этом О.Слободян уточнил, что службу будут нести около 7 тыс пограничников ежесуточно, и дополнительно будут привлекаться более 1,3 тыс человек.

Он также добавил, что с 1 марта были возобновлены работы по инженерному обустройству украинско-российской границы. "С начала месяца уже обустроено 500 м рвов, 120 м ограждения типа "егоза" и 1 тыс 200 м трассы для обустройства рокадной дороги", - проинформировал О.Слободян.

Очередные президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.