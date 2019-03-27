Госпогранслужба: Бойко и Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и у них нет ограничений на выезд

В Государственной пограничной службе Украины пояснили, что кандидат в президенты Юрий Бойко и лидер движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктор Медведчук могли законно пересечь госграницу Украины, если их документы действительны и в отношении их нет ограничений на выезд со стороны других правоохранительных органов.

"Относительно полномочий Госпогранслужбы при осуществлении пограничного контроля. Инспекторы Государственной пограничной службы принимают решение о предоставлении разрешения гражданам на пересечение границы после проверки документов, которые такое право предоставляют. Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов – он может пересечь границу", - написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

В то же время, он подчеркнул, что вопрос, который касается разрешения на вылет из Украины воздушных транспортных судов, находится не в компетенции Госпогранслужбы.