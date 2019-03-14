Украинские правоохранители задержали на админгранице с Крымом боевика, завербованного в РФ

Украинские пограничники и полицейские задержали ночью при попытке пересечь админграницу с оккупированным Крымом в сторону материковой Украины боевика, завербованного в РФ и участвовавшего в боевых действиях против ВСУ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Сегодня ночью пограничники совместно с Национальной полицией выявили гражданина, который пытался пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом за пределами КПВВ в сторону материковой Украины. Этот мужчина, 1992 года рождения, в 2014 году принимал активное участие в боевых действиях против ВС Украины в составе батальона "Заря" незаконных военных формирований и имел позывной "Коса". Был ранен и награжден фейковым знаком отличия", - написал О.Слободян на странице в Фейсбуке.

По его информации, мужчину завербовали на территории РФ, куда его выманили под предлогом трудоустройства на якобы "несложную" работу, хотя с заработками не сложилось.

"Это - обычная схема привлечения спецслужбами России в ряды незаконных военных формирований", - добавил спикер погранведомства.