ЕС соболезнует в связи с цунами в Индонезии и заявляет о готовности оказать помощь

В трудное время, когда Индонезия переживает последствия цунами в Сундском проливе, Европейский союз выступает в поддержку народа и властей этой страны, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по гуманитарной помощи Христоса Стилианидеса.

"Наши мысли о жертвах и всех пострадавших, а также о том, что службы экстренной помощи прилагают все усилия для спасения жизней и помощи нуждающимся. Мы выражаем соболезнования тем, кто потерял близких", - сказано в документе, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

В нем отмечается, что много людей погибло, получило ранения или пропало без вести после цунами в субботу вечером.

Высокопоставленные представители ЕС сообщили, что служба экстренного спутникового картографирования ЕС "Коперник" была активирована, и эксперты ЕС по гуманитарным вопросам находятся в режиме готовности.

"Мы готовы предложить любую необходимую помощь и внимательно следим за ситуацией", - заявили Ф.Могерини и Х.Стилианидес.