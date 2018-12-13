В оккупированном Крыму арестовали на два месяца крымскотатарского активиста Бекирова

В Крыму оккупационная власть арестовала на два месяца крымского татарина Эдема Бекирова, задержанного накануне при въезде из Херсонской области на территорию полуострова.

"Эдему Бекирову избрали меру пресечения 2 месяца СИЗО... Для человека, который перенес в январе 2018 года сложную операцию на сердце (4 шунта) и со съемным протезом правой ноги, массой сопутствующих болезней, в том числе сахарный диабет, это как приговор к ежедневным пыткам с целью медленной смерти...", - написал народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Фейсбуке в четверг.

В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко озвучила требование освободить Э.Бекирова и прекратить противоправные действия в отношении крымских татар.

"Выражаем решительный протест против задержания и ареста оккупационными властями РФ крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Требуем немедленного освобождения и прекращения противоправных действий в отношении крымских татар. #CrimeaIsUkraine #CrimeanTatars", - написала она в своем микроблоге в Твиттере в четверг.

Как сообщил накануне Р.Чубаров, утром 12 декабря при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами, был задержан гражданин Украины, крымский татарин Э.Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

По данным Р.Чубарова, Э.Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).