События

16:01 13.12.2018

Первые 5 историй документально-телевизионного цикла "Герои украинского Донбасса" покажут в столичном кинотеатре через неделю

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В Украине запускают цикл документальных видеосюжетов о жителях Донецкой и Луганской областей, которые оказывали сопротивление российской оккупации региона.

"Сегодня мы презентуем 6 тизеров. Из 22 будут презентованы только 6. Мне кажется, что таких героев, которые сопротивлялись оккупации, гораздо больше, чем 22", - сказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова на пресс-конференции в четверг в Киеве.

В свою очередь общественный деятель, советник министра информационной политики и руководитель аналитического центра "Фабрика мнения "Донбасс" Дмитрий Ткаченко сообщил: "Сегодня мы только начинаем медийную кампанию по продвижению этого цикла. Следующим нашим шагом будет: 20 числа мы покажем 5 историй из 6 в кинотеатре "Жовтень". Это будет первый наш глобальный показ".

Документально-телевизионный цикл называется "Герои украинского Донбасса".

На пресс-конференции журналистам продемонстрировали 6 тизеров сюжетов с историями находившихся в заложниках у боевиков на Донбассе и впоследствии освобожденных Владимира Жемчугова, Игоря Козловского, капеллана Геннадия Мохненко, волонтеров Леонида Краснопольского, Лилии Болбат.

Д.Ткаченко также отметил, что сюжеты удалось подготовить в партнерстве с Национальным фондом поддержки демократии (NED), Фондом развития СМИ посольства США и при поддержке Министерства информационной политики.

"Уже более года команда "Фабрика мнения "Донбасс" эту работу осуществляет в сотрудничестве с творческим объединением "Выдыво". Тарас Подгорняк – наш ведущий режиссер", - рассказал он.

Теги: #оос #донбасс #кино
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