События

15:27 12.12.2018

Адвокат одного из раненых украинских моряков сообщает, что он идет на поправку

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Содержащийся под арестом в РФ украинский моряк Андрей Артеменко, который получил ранение во время задержания в районе Керченского пролива, чувствует себя лучше, сообщила адвокат Мария Куракина.

"Андрей Артеменко был ранен при обстреле "Бердянска" вместе с Василием Сорокой и Андреем Эйдером: осколочные ранения в левую руку, пальцы, по телу, окалина при взрыве попала в глаза. Вроде видит, но зрение вызывает мои опасения. Возможна контузия. Сейчас чувствует себя лучше", - сообщила адвокат на своей странице в Facebook.

Она добавила, что планирует держать состояние здоровья моряка под контролем. "Андрей передает привет своим близким-родителям, невесте, просит передать, что все нормально, принимает назначенные тюремными медиками препараты", - написала М.Куракина.

Также адвокат рассказала о том, что к её подзащитному в "Матросскую тишину" вместе со следователем пришла некая женщина, которая представилась адвокатом.

"(Я) предупредила подзащитного, как действовать в подобных ситуациях. Вопросы, связанные с проходом случайных лиц к нашим подзащитным, будут предметом рассмотрения в адвокатском сообществе", - подчеркнула она.

Теги: #адвокат #азовское_море #моряк
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