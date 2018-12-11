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21:33 11.12.2018

Могерини назвала Балканы, Украину и Средиземноморье приоритетами внешней политики ЕС

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Могерини назвала Балканы, Украину и Средиземноморье приоритетами внешней политики ЕС

 Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини обозначила основные международные приоритеты ЕС на текущий момент.

"Прежде всего, это Западные Балканы. Могу только согласиться со всем, что было сказано относительно необходимости сближения Балкан с Европейским союзом. Мы должны работать, не покладая рук, с нашими друзьями из Приштины и Белграда, чтобы они пришли к полному согласию с целью нормализовать свои отношения, открыв тем самым путь к вступлению в ЕС", - сказала глава дипломатии ЕС, выступая в Европейском парламенте во вторник в Страсбурге.

Она также упомянула европейскую перспективу Македонии.

Вторым приоритетом высокий представитель назвала Украину, но учитывая, что вопрос об отношениях ЕС с Украиной входит в дальнейшую повестку дня пленарной сессии Европарламента, Ф.Могерини пообещала высказаться о ней позднее.

"Третий приоритет, о котором я хотела бы сказать сегодня, - это конфликты в районе Средиземноморья. И особенно Сирия, самое начало диалога с Йеменом в Швеции (...), а также Ливия и израильско-палестинский конфликт", - перечислила глава европейской дипломатии.

"Европейский союз играет и должен продолжать играть свою трудную, основополагающую роль по поддержке политического решения каждого из этих кризисов", - отметила Ф.Могерини.

Теги: #позиция #ес #приоритеты #могерини
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