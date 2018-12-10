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13:26 10.12.2018

Труба прогнозирует направление первых дел ГБР в суд в феврале-марте 2019 года

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Труба прогнозирует направление первых дел ГБР в суд в феврале-марте 2019 года

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба прогнозирует направление первых уголовных производств Бюро в суд в феврале-марте 2019 года.

"Я надеюсь, что первые уголовные производства, которые пойдут в суд, - это будет февраль-март 2019 года", - сказал он журналистам после рабочего совещания в понедельник в Киеве.

По его словам, с 27 ноября Госбюро расследований начало первые уголовные производства. По состоянию на утро 10 декабря уже зарегистрировано более 60 уголовных производств по всей территории страны.

Р.Труба отметил, что большинство из них - производства по неправомерному получению выгоды сотрудниками правоохранительной системы. Кроме того, есть зарегистрированные военные преступления и преступления государственных служащих. В то же время он подчеркнул, что на данный момент нет зарегистрированных производств по сотрудникам НАБУ и САП.

"На это время еще не объявлено ни одного подозрения субъектам, но осуществляются следственные действия, которые направлены на установление истины в делах", - отметил директор ГБР.

В то же время, Р.Труба добавил, что в Бюро уже передано около 300 производств о военных преступлениях из других правоохранительных органов по подследственности, и на данный момент решается вопрос, будут ли они расследоваться ГБР.

"Я буду отстаивать позицию, чтобы органы, которые начали расследование уголовных производств до момента запуска ГБР, принимали решение в этих делах", - подчеркнул он.

Теги: #дела #гбр #труба
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