Все заказчики и организаторы убийства Гандзюк установлены

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк, которое привело к ее смерти.

"В этом процессе уже объявлено о подозрении помощнику одного из народных депутатов и думаю, что в ближайшее время мы огласим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и исполнению этого преступления", - сказал он в интервью телеканалу ICTV.

Ю.Луценко отметил, что есть "несколько десятков версий" этого преступления, но на данный момент следствие сходится на том, что найдена основная версия. "И мы видим мотив – это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Е.Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью". Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Е.Гандзюк и внес в ЕРДР признак заказного характера (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 Уголовного кодекса Украины).

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

6 ноября Верховная Рада поддержала постановление о создании ВСК для расследования сведений о нападении на Е.Гандзюк и других общественных активистов.

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Е.Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Н.Паламарчука И.Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

5 ноября народный депутат заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Е. Гандзюк. 6 ноября Н.Паламарчук уволил своего помощника И.Павловского. Затем его задержала СБУ. 12 ноября суд избрал И.Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства Е.Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей.