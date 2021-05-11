Суд продлил до июля арест обвиняемых в убийстве активистки Гандзюк Мангера и Левина

Днепровский райсуд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в убийстве активистки Екатерины Гандзюк - главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и Алексею Левину.

"Днепровский районный суд Киева оставил подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей…Мера пресечения без права внесения залога для Мангера и Левина продлили до 9 июля", - говорится в сообщении, на сайте издание "Суспильне" во вторник вечером.

В ходе судебного заседания защита обвиняемых просила об изменении меры пресечения, отмечая безосновательность обвинения и меры пресечения.

Защита Левина ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета. Адвокат подозреваемого во время заседания отметил, что такая мера пресечения не позволит его подзащитному скрываться, а содержания под стражей в этом случае является необоснованным.

Адвокат Владислава Мангера ходатайствовал о мере пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста.

Источник: https://suspilne.media/129635-sprava-gandzuk-sud-zalisiv-mangera-ta-levina-pid-vartou/