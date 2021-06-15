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17:18 15.06.2021

Суд оставил обвиняемого в убийстве активистки Гандзюк Мангера под стражей

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Суд оставил обвиняемого в убийстве активистки Гандзюк Мангера под стражей

Днепровский райсуд Киева оставил под стражей обвиняемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк - главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Соответствующее решение суд вынес во вторник, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства защиты Мангера об изменении меры пресечения. Адвокаты просили суд изменить их подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на залог, аргументируя тем, что материалы дела уже исследованы судом, Мангер не может влиять на свидетелей.

"В удовлетворении ходатайств… отказать", - говорится в определении суда.

В судебном заседании объявлен перерыв до 12:00 16 июня.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Приморский районный суд Одессы вынес Павловскому, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.

Теги: #гандзюк #мангер #суд
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