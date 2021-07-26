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15:10 26.07.2021

Киевский апелляционный суд оставил Мангера и Левина под стражей

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Киевский апелляционный суд оставил Мангера и Левина под стражей

Обвиняемых в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Киевский апелляционный суд оставил под стражей, сообщает пресс-служба суда.

"26 июля 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года, которой обвиняемым М. и Л. продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 августа 2021 года, без определения размера залога", - говорится в сообщении.

По результатам апелляционного рассмотрения постановления судьи Днепровского районного суда Киева от 30 июня - оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Приморский районный суд Одессы вынес Павловскому, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.

Теги: #мангер #суд #левин
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