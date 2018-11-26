Государственное бюро расследований начинает работу 27 ноября

Во вторник, 27 ноября, около 300 следователей Государственного бюро расследований (ГБР) торжественно примут присягу в присутствии Президента Украины. В это же день Бюро начнет работать над первыми уголовными делами, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди новых кадров ГБР – около 100 следователей центрального аппарата и около 200 сотрудников территориальных управлений Бюро. Все они успешно прошли собеседования, специальные проверки, в том числе проверку на добропорядочность и непричастность к коррупции, а также психофизиологическое исследование на полиграфе.

ГБР начинает работу через год после назначения главы ведомства. Напомним, 16 ноября 2017 года победителем конкурса на должность директора бюро был избран Роман Труба.

Верховная Рада приняла Закон о формировании ГБР 12 ноября 2015 года. Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками.

ГБР, наряду с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), стала еще одним правоохранительным органом, запущенным с нуля. Создание Бюро является одним из условий предоставления Евросоюзом безвизового режима Украине, а также частью реформы прокуратуры, поскольку ГБР забирает у нее функцию досудебного расследования.