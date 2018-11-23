Состоялась финальная Конференция проекта ЕС по наращиванию потенциала интегрированного управления границами со странами "Восточного партнерства"

В Варшаве (Польша), в главном офисе Европейского агентства пограничной и береговой охраны, состоялась финальная Конференция четырехлетнего проекта по наращиванию потенциала интегрированного управления границами в рамках Инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Данный проект был направлен на усиление пограничной безопасности в регионе путем улучшения межведомственного взаимодействия, двустороннего и международного сотрудничества среди стран Восточного партнерства (Республика Азербайджан, Республика Беларусь, Армения, Грузия, Молдова, Украина). Проект реализовывался агентством FRONTEX во взаимодействии с Всемирной таможенной организацией, Международной организацией по миграции и Международным центром развития миграционной политики", - говорится в обнародованном в пятницу на сайте Госпогранслужбы Украины сообщении.

В украинском погранведомстве отмечают, что в течение 2014-2018 годов в рамках проекта представители Госпогранслужбы приняли участие более чем в 40 мероприятиях, таких как семинары, тренинги, координационные встречи. Основными направлениями работы стали интегрированное управление границами, борьба с торговлей людьми, выявление поддельных документов, анализ рисков, основополагающие права, борьба с коррупцией и межведомственное сотрудничество.

Для пограничного ведомства Украины были также разработан и напечатан ряд печатной продукции - информационные буклеты и ежеквартальные журналы, пособия и руководящие указания по Всеобщей интегрированной модели оценки рисков (CIRAM), учебники по противодействию контрабанде людьми в аэропортах (Вега-дети и Вега-противодействие контрабанде), тому подобное.

"По итогам проекта достигли единого видения относительно целесообразности дальнейшего развития интегрированного управления границами в странах Восточного партнерства и обсудили возможные формы дальнейшей поддержки Европейского Союза в этом направлении", - говорится в информации.