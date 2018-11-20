Порошенко поручил позаботиться о семье пограничника, погибшего под колесами контрабандиста на Закарпатье

Президент Украины Петр Порошенко просит руководство Государственной пограничной службы представить к государственной награде майора Вадима Березенского, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

"Трагически оборвалась жизнь молодого офицера, сына и отца двух маленьких детей. Я, Петр Александрович (глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал – ИФ), даю поручение немедленно представить майора Березенского к государственной награде, решить вопрос обеспечения семьи квартирой, обеспечить материальной поддержкой и мне в кратчайшие сроки доложить", - сказал П.Порошенко в ходе посещения Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы им.И.Момота во вторник в Черкасской области.

Президент отметил, что виновные в гибели офицера-пограничника должны понести заслуженное наказание.

"Чтобы убийца офицера-пограничника и его сообщники получили по заслугам, по полной будут нести ответственность за то преступление, которое они совершили", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, 16 ноября на Закарпатье контрабандист сбил автомобилем начальника пограничного отдела "Деловое" Мукачевского отряда майора Вадима Березенского. Офицер был госпитализировали в реанимацию. На следующий день он умер, не приходя в сознание.