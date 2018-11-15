События

10:12 15.11.2018

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 25 тонн гумпомощи

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МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса 25 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 25 тонн строительных материалов и пункты обогрева.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно неподконтрольную территорию Украины последовало 2 грузовика от Международного комитета Красного Креста со строительными материалами и пунктами обогрева, общей массой около 25 тонн", - сообщает государственная пограничная служба Украины в четверг.

Теги: #госпогранслужба #донбасс
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