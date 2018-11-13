События

16:26 13.11.2018

В Киево-Печерской лавре проходит заседание Собора епископов УПЦ (МП)

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В Киево-Печерской лавре проходит заседание Собора епископов УПЦ (МП)

Заседание Собора архиереев Украинской православной церкви (Московского патриархата) проходит во вторник в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия.

"На территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия проходит заседание Собора епископов Украинской православной церкви. Всего из 90 епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви, которые имеют право голоса, на Соборе присутствуют 83", - говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ (МП).

Согласно Уставу об управлении УПЦ (МП), кворум составляют 2/3 его членов, то есть 60 архиереев. Таким образом, Собор епископов происходит при наличии кворума.

Утром в Лавре прошло заседание Синода УПЦ (МП).

Теги: #лавра #упц_мп
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