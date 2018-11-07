События

18:52 07.11.2018

На "Интерпайп НТЗ" смертельно травмировался работник

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На ПАО "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод" ("Интерпайп НТЗ", Днепр) смертельно травмировался труболитейщик 1987 г.р.

По информации Государственной службы по вопросам труда (Гоструда), во время выполнения работ на трехвалочной правильной машине пострадавший перешел от пульта управления в опасную зону вращения шпинделя, не выключив механизм. Вследствие этого он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ведомство уточняет, что ЧП произошло в ночь на 6 ноября.

В другой информации Гоструда сообщается, что монтажник подрядной организации ООО "Научно-производственная фирма ААС" (Мариуполь Донецкой обл.) 1989 г.р. погиб вследствие падения с площадки доменной печи №4. ЧП произошло 5 ноября текущего года.

По данным Гоструда, на производстве в Украине в 2017 году было травмировано 4,313 тыс. чел., в том числе со смертельным исходом - 366 чел., в 2016 году - 4,428 тыс. чел и 400 чел. соответственно. При этом в частности, в угольной промышленности, за год было травмировано 780 чел. (со смертельным исходом - 23 чел.), в горнорудной и нерудной - 201 (9), в металлургии - 260 (13).

Теги: #интерпайп #чп #травма
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