В штате Огайо признали Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа

Власти штата Огайо (США) выдали прокламацию, в которой признали Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в США.

"Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. Геноцидом украинского народа. Губернатор штата Джон Касич и Вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в ночь на четверг.

В информации отмечается, что Голодомор признан геноцидом украинского народа в 12 штатах США.

Как сообщалось, 28 мая 2018 губернатор штата Миссури Эрик Гретенс выдал прокламацию, в которой признал Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа.