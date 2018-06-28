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01:41 28.06.2018

В штате Огайо признали Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа

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В штате Огайо признали Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа

Власти штата Огайо (США) выдали прокламацию, в которой признали Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в США.

"Штат Огайо присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. Геноцидом украинского народа. Губернатор штата Джон Касич и Вице-губернатор Мари Тейлор выдали соответствующую прокламацию", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в ночь на четверг.

В информации отмечается, что Голодомор признан геноцидом украинского народа в 12 штатах США.

Как сообщалось, 28 мая 2018 губернатор штата Миссури Эрик Гретенс выдал прокламацию, в которой признал Голодомор 1932-33 года геноцидом украинского народа.

Теги: #сша #признание #огайо #голодомор
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