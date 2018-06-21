Вышинский просит следователя разрешить посещение его консулом РФ – адвокат

Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, находящийся под арестом в Херсоне, написал заявление следователю с просьбой разрешить посещение его в СИЗО российским консулом.

"Такое заявление было подано еще 1 июня вместе с заявление об отказе от украинского гражданства. Теперь мы написали еще одно после того, как вчера (20 июня – ИФ) моего подзащитного не доставили в суд, потому что знали о присутствии там российского консула", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский.

Кроме того, К.Вышинский намерен передать следователю обращение с просьбой организовать встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.