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17:49 21.06.2018

Вышинский просит следователя разрешить посещение его консулом РФ – адвокат

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Вышинский просит следователя разрешить посещение его консулом РФ – адвокат

 Главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, находящийся под арестом в Херсоне, написал заявление следователю с просьбой разрешить посещение его в СИЗО российским консулом.

"Такое заявление было подано еще 1 июня вместе с заявление об отказе от украинского гражданства. Теперь мы написали еще одно после того, как вчера (20 июня – ИФ) моего подзащитного не доставили в суд, потому что знали о присутствии там российского консула", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" его адвокат Андрей Доманский.

Кроме того, К.Вышинский намерен передать следователю обращение с просьбой организовать встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Теги: #риа_новости #вышинский #консул
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